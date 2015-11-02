مفاجأة.. 40 % من السيدات يحتفظن بغشاء البكارة بعد الحمل والولادة

صرح الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن 40 % من السيدات يحتفظن بغشاء البكارة حتى بعد الحمل والولادة.

ويؤكد وائل، أن غشاء البكارة ليس له أى وظيفة عضوية سوى الحفاظ على الأعضاء التناسلية قبل بلوغ البنات "أى قبل نزول الدورة الشهرية".

وأضاف استشارى النساء والتوليد أن هناك نسبة كبيرة من السيدات قد تصل إلى 40% يظل لديهن غشاء البكارة حتى بعد الحمل والولادة، حيث إنه عبارة عن غشاء من الجلد يتم شقه أثناء الجماع وتبقى بقاياه فى عدد كبير من النساء ، ولا يحتوى هذا الغشاء على كمية دم كبيرة كما يعتقد البعض، ولكن ينتج عن هذا الشق القليل من الدماء بينما يختلف الأمر لدى المرأة التى تمتلك غشاء بكارة مطاطى, وهو ما يبقى حتى بعد الجماع حيث يتحرك ولا يتم شقه إلا أثناء الولادة .

وشدد استشارى النساء والتوليد على ضرورة أن يعرف الرجل هذه المعلومات وأن يتخلى عن المعتقدات الموروثة حيال فض البكارة.

ويوضح استشارى النساء والتوليد، أن غشاء البكارة ليس له أى فائدة صحية ، وأنه عبارة عن غشاء رقيق يصعب تمزقه، ولذا عند فض غشاء البكارة أو الاعتقاد أنه انفض فإنه لا يتمزق ولكنه يبقى كالجلدة المحيطة بفتحة المهبل أو يبقى مطاطى ومرن أثناء دخول وخروج القضيب حتى حدوث الولادة .