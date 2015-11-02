سرعة القذف من الأعراض الشائعة لمرضى السكرى.. اعرف الحل

تشخيص سرعة القذف عند الرجال

سرعة القذف من أكثر الأعراض المزعجة للرجال والتى تؤثر سلبًا على حالتهم النفسية وثقتهم فى إقامة علاقة جنسية ناجحة، وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى لإصابة الرجل بسرعة القذف من أهمها الإصابة بمرض السكر.>يتطلب تشخيص سرعة القذف لدى الرجال تحديد عدد من المعايير والتى يوضحها أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم الدكتور حامد عبد الله وهى:>- أن تقل مدة العلاقة الجنسية عن 3 دقائق.>- يفقد الرجل القدرة على استمرار الانتصاب.>- فى بعض الحالات لا يشعر الرجل بقذف السائل المنوى.>- أن يتم القذف قبل وصول الرجل للنشوة الجنسية.

وفى جميع الأحوال يؤكد حامد أن تلك المعايير نسبية وتختلف من رجل إلى آخر عند تشخيص سرعة القذف.

علاج سرعة القذف الناتجة عن مرض السكر

>وتبعًا لرأى حامد فمرض السكر من أخطر الأمراض التى تؤثر سلبًا على العملية الجنسية للرجل، وتؤدى لإصابته بسرعة القذف ولعلاج تلك الحالة غالبًا ما يوصف بعض العلاجات التى تساعد على زيادة مدة العلاقة الجنسية، وبالطبع يجب استشارة الطبيب المختص عن أفضلها وأكثرها ملائمة للمريض. وخاصة أن مريض السكر لديه فرص أعلى للتعرض لمضاعفات المنشطات الجنسية دون غيره.