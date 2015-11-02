للحوامل.. لو أقراص الحديد بتسبب لك إمساك.. اعرفى الحل

أقراص الحديد من أهم العلاجات التعويضية التى يجب تناولها فى فترة الحمل، وعن تلك الأقراص أرسلت قارئة تقول إنها حامل فى الشهر الثالث ولكنها تعانى من اضطرابات بالمعدة عند تناول أقراص الحديد التعويضية وتصاب بنوبات من الإمساك الشديد تختفى بمجرد التوقف عن تناول أقراص الحديد.

تسأل القارئة عن طرق تجنب وعلاج تلك الأعراض وهل يجب أن تتوقف عن تناول الأقراص أم هناك بدائل أخرى لها؟

يجيب عن سؤال القارئة استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا مشددًا فى البداية على ضرورة الاستمرار على تناول أقراص الحديد، مؤكدًا أن تلك الأقراص لا يمكن بأى حال من الأحوال التوقف عن تناولها طوال فترة الحمل.

أما عن الوسائل التى يمكن من خلالها تقليل الأعراض الناتجة عن أقراص الحديد فتتمثل تبعًا لرأى عطية فى عدة نقاط هى:

>- يجب تناول أقراص الحديد فى مواعيد محددة حيث يجب تناولها على معدة خاوية بحيث تكون الوجبة السابقة لتناول القرص مر عليها وقت لا يقل عن ساعتين.

>- الحرص على تناول ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميًا لتسهيل حركة الأمعاء وانتظامها.

>- تناول طبق من السلطة الخضراء يوميًا.

>- فى النهاية يمكن استشارة الطبيب لتخفيف جرعة وتركيز أقراص الحديد.