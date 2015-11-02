فوائد قشر الخيار والكيوى والموز.. تحميك من الأمراض وماتحتاجش تجميل

فوائد الفواكه والخضراوات للجسم وللهضم وللبشرة لا يستطيع أحد أن ينكرها، لكن كثيرًا ما نعتقد أن فوائدها تقتصر على محتواها الداخلى، حيث كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن فوائد مذهلة للقشر وخاصة قشر الخيار والكيوى والموز، والتى تشمل: 1-فوائد قشر الخيار

>قشور الخيار تحتوى على السيليكا، وهى مادة كيميائية التى تساعد على بناء الكولاجين، وهو أمر حيوى لجعل البشرة أكثر نضارة وصحة لفترة أطول من أى وقت مضى. •طريقة تناول قشر الخيار للاستفادة بفوائده

>طعمه لذيذ لذلك يمكن تناول ثمرة الخيار بأكملها للحصول على جميع الفوائد. 2-فوائد قشر الكيوى

>قشر الكيوى هو من القشور الغامضة، لكنه يحتوى على مواد كيميائية معروفة لمكافحة العدوى مثل الـ كولاى والمكورات العنقودية التى تكون فى غرف العناية المركزة. •طريقة تناول قشر الكيوى

>يقطع قشر الكيوى إلى شرائح رقيقة جداً بعد غسله وإضافته إلى السلطة أو الخضراوات. 3-فوائد قشر الموز

>وكشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، عبر تقرير حديث له، عن سبع فوائد مذهلة لقشر الموز، وتشمل: تبييض الأسنان

>إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية وسهلة لتبييض الأسنان، يمكنك الآن فعلها عن طريق فرك الأسنان بقشر الموز، وسوف ترى نتائج مذهلة بعد بضعة أسابيع. القضاء على الحبوب والبثور بالوجه

>يعتبر قشر الموز من أقوى العلاجات الطبيعية التى تعتنى بالبشرة، حيث إن وضع قشر الموز على الأماكن التى تظهر بها الحبوب والبثور يقضى عليها إضافة إلى منعها من الظهور مرة أخرى.

شبكةعيونالإخبارية

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