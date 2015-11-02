ضبط 15 طن سماد و500 لتر بنزبن و3 أطنان و920 كيلو "سمن" مجهول المصدر بقنا

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن قنا من ضبط كمية من السماد الكيماوى مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد ضبط " عوض اخ" 62 سنة تاجر سماد كيماوي ومقيم قرية البراهمة مركز قفط وبحوزته 15 طن و300 كيلو سماد كيماوي مجهولة المصدر، وبدون بيانات تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى تحرير محضر واخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

كما تمكن قسم مباحث التموين بمديرية من قنا من ضبط عامل لقيامه بتجميع كمية من البنزين 80 لبيعها بالسوق السوداء فيما تم ضبط أخر بحوزته 3 طن و920 ك من علب السمن النباتى مجهولة المصدر

تلقى اللواء صلاح عبد المجيد حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد قيام قسم التموين بمديرية امن قنا بشن حملة تموينية لضبط الآسعار والسلع المهربة للبيع بالسوق السوداء، بالإضافة إلى السلع الغذائية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستخدام حيث تم ضبط "محمد م ع أ" 23 سنة عامل وبحوزته (500) لتر بنزين 80 لاعاده البيع في السوق السوداء فيما تم ضبط " ابو النصر ي م " 45 سنه وبحوزته عدد (120) صفيحة و(250) كرتونه باجمالى المضبوطات 3طن و920 ك سمنه نباتى تحت اسم تجارى البقرة الحلوب إنتاج محافظ المنيا بدون بيانات ومجهولة المصدر وتعد غير صالحه للاستخدام الآدمى.