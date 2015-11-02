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خالد صلاح:سخرية MBC مصر من ماسبيرو أمر لا نقبله ولا نمس السعودية فى شىء

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خالد صلاح:سخرية MBC مصر من ماسبيرو أمر لا نقبله ولا نمس السعودية فى شىء خالد صلاح:سخرية MBC مصر من ماسبيرو أمر لا نقبله ولا نمس السعودية فى شىء
قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن الأزمة التى وقعت فى الأيام الماضية بين التليفزيون المصرى وقناة "MBC " والتى فجرها اليوم السابع بداية من تويتة لرئيس التحرير على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" انتقد فيها ما فعلته الفضائية ، فُهمت على أنها نقد شخصى لأكرم حسنى الشهير بـ"أبو حفيظة" وسعى البعض لأن يتفهمها على أنها موقف من المملكة العربية السعودية وإعلامها.
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>وأضاف خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن MBC مصر التى يملكها رجل أعمال سعودى تعمل فى مصر منذ فترة وتحمل اسم الدولة وأخرجت القناة أغنية ساخرة من التليفزيون المصرى، مشددا على أن هذا تصرف غير لائق لذلك تضامن الكثير من الإعلاميين مع الحملة التى أطلقها "اليوم السابع" ثم امتدت إلى كثير من الأشخاص الذين غاروا على ماسبيرو.

وتساءل رئيس تحرير "اليوم السابع"، حول إمكانية انتقاد الإعلامى الساخر أكرم حسنى للتليفزيون السعودى؟، مجيبا "لا يستطيع بالمرة"، لافتا إلى أن التليفزيون المصرى يعانى من فقر وغمة ولكن هذا لا يسمح لأن ينتقده ويسخر منه أحد خارج الدولة من قنوات فضائية، لاسيما أن ماسبيرو قدم الكثير من الفنانين والمبدعين ولا يمنع فقره الإبداع نهائياً.

ووصف الكاتب الصحفى خالد صلاح، حملة تشويه التليفزيون المصرى بأنها "مخطط" من مجموعة من الناس لإضعاف إعلام الدولة ليصب فى مصالحهم التجارية الإعلامية، لافتا إلى أنه رغم انتقاد الإعلاميين بالدولة لماسبيرو فهم يقبلوه داخليا، ولكن عندما تأتى فضائية تعمل بأموال غير مصرية وتترك للعمل بالدولة ولن تكتفى بهذا ثم تلجأ إلى إنتاج أغنية ساخرة من تليفزيون الدولة فهذا غير مقبول.

وأكد خالد صلاح، أن المملكة العربية السعودية خارج هذه الأزمة ولا يوجد هناك نقد للمملكة فى أى شىء، ولم يمس أحد السعودية لأن كثيرا تفهم هذا الأمر بأنه مساس بالمملكة العربية السعودية التى نقدر دورها تجاه مصر بعد ثورة 30 يونيو.

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مصر 365

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