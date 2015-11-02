مواقع روسية تنشر فيديو لتصاعد دخان داخل الطائرة المنكوبة قبل سقوطها

نشرت مواقع روسية مقطع فيديو اعتبرته يسجل اللحظات الأخيرة قبل سقوط طائرة شركة كوجاليمافيا فوق أجواء سيناء بعد اقلاعها من مطار شرم الشيخ بدقائق وعلى متنها 224 راكبا قضوا توفوا جميعا.

وأكدت المواقع الروسية ،التى لم يتسن لنا التأكد من مدى صحة الفيديو التى نشرته وما إذا كان للطائرة المنكوبة أم لا أن فيديو اللحظات الأخيرة للطائرة يظهر بوضوع تصاعد دخان من داخل الطائرة وجميع الركاب منتبهون ، مما يؤكد فرضية العطل الفنى القاتل الذى أودى بالطائرة ، وليس أى سبب خارجى آخر.

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