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مواقع روسية تنشر فيديو لتصاعد دخان داخل الطائرة المنكوبة قبل سقوطها

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مواقع روسية تنشر فيديو لتصاعد دخان داخل الطائرة المنكوبة قبل سقوطها مواقع روسية تنشر فيديو لتصاعد دخان داخل الطائرة المنكوبة قبل سقوطها
نشرت مواقع روسية مقطع اعتبرته يسجل اللحظات الأخيرة قبل سقوط طائرة شركة كوجاليمافيا فوق أجواء سيناء بعد اقلاعها من مطار شرم الشيخ بدقائق وعلى متنها 224 راكبا قضوا توفوا جميعا.

وأكدت المواقع الروسية ،التى لم يتسن لنا التأكد من مدى صحة الفيديو التى نشرته وما إذا كان للطائرة المنكوبة أم لا أن فيديو اللحظات الأخيرة للطائرة يظهر بوضوع تصاعد دخان من داخل الطائرة وجميع الركاب منتبهون ، مما يؤكد فرضية العطل الفنى القاتل الذى أودى بالطائرة ، وليس أى سبب خارجى آخر.


>- الصندوق الأسود للطائرة الروسية يؤكد عدم إرسال نداء استغاثة
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- لجنة التحقيق المصرية: الطائرة الروسية المنكوبة لم تتعرض لأى هجوم خارجى
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- الشركة المالكة للطائرة الروسية: الطاقم لم يخبر برج المراقبة بوجود أعطال (تحديث)
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- وفد خبراء ألمانى يصل القاهرة للمشاركة فى تحقيقات سقوط الطائرة الروسية
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- فريق فنى فرنسى يشارك اليوم فى فحص حطام الطائرة الروسية بوسط سيناء
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- الطوارئ الروسية: العثور على 12 قطعة كبيرة من حطام الطائرة الروسية
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- ننشر صورة مساعد الطيار الروسى ضحية الطائرة المنكوبة بسيناء
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مصر 365

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