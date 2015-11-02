بعد لقائه «بوتين».. وزير النقل الروسي: تعامل مصر مع كارثة الطائرة «مثالي»

أشاد وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، الذى يترأس لجنة التحقيق الحكومية فى كارثة تحطم طائرة الركاب فى سيناء، بتعاون السلطات المصرية فى التعامل مع الكارثة، ووصفه بأنه” مثالى”.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها سوكولوف، بعد لقائه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، حيث أطلعه على زيارته لمصر وموقع تحطم الطائرة.

وقال سوكولوف، “عملنا فى موقع تحطم الطائرة.. الطائرة التابعة لشركة كوجاليمافيا التى غادرت شرم الشيخ فى 31 أكتوبر وتفككت فى الجو بعد 23 دقيقة من طيرانها وان حطامها تناثر على مساحة تبلغ نحو 20 كيلومترا”.

وتابع “العمل بشان الإغاثة والبحث عن الجثث تم تنسيقه مع السلطات والقوات المسلحة المصرية .. أريد أن اثمن عاليا هذا التعاون وانه مثالى . حصلنا على كل مساعدة ضرورية فى كل المجالات”.