أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر -
السفيرة عزيزة - الإعلامية /نهى عبد العزيز ... إختلاف الفصول والإكتئاب الصيفي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع ليلى عمر - السبت 8-4-2017 -
الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بعد لقائه «بوتين».. وزير النقل الروسي: تعامل مصر مع كارثة الطائرة «مثالي»

Google+ Print
بعد لقائه «بوتين».. وزير النقل الروسي: تعامل مصر مع كارثة الطائرة «مثالي» بعد لقائه «بوتين».. وزير النقل الروسي: تعامل مصر مع كارثة الطائرة «مثالي»

أشاد وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، الذى يترأس لجنة التحقيق الحكومية فى كارثة تحطم طائرة الركاب فى سيناء، بتعاون السلطات المصرية فى التعامل مع الكارثة، ووصفه بأنه” مثالى”.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها سوكولوف، بعد لقائه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، حيث أطلعه على زيارته لمصر وموقع تحطم الطائرة.

وقال سوكولوف، “عملنا فى موقع تحطم الطائرة.. الطائرة التابعة لشركة كوجاليمافيا التى غادرت شرم الشيخ فى 31  أكتوبر وتفككت فى الجو بعد 23 دقيقة من طيرانها وان حطامها تناثر على مساحة تبلغ نحو 20 كيلومترا”.

وتابع “العمل بشان الإغاثة والبحث عن الجثث تم تنسيقه مع السلطات والقوات المسلحة المصرية .. أريد أن اثمن عاليا هذا التعاون وانه مثالى . حصلنا على كل مساعدة ضرورية فى كل المجالات”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية