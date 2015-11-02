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نشرة ONA| الغندور يجدد التعاقد مع ltc.. نشوب حريق باستوديو عسل أبيض ..”فيروز” على نغم إف أم

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نشرة ONA

كتبت- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

أعلن خالد الغندور تجديد التعاقد مع ltc لمدة عام مع قناة “LTC”، كما سيقدم برنامج علي دريم” من خلال برنامج أسبوعي ..للمزيد

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خالد الغندور

 

نشب حريق بسيط داخل استديو ” عسل أبيض، مما تتسب في اعتذار الإعلامية حنان مفيد فوزي، عن عدم تقديمها لفقرتها وإنهاء البرنامج..للمزيد

برنامج عسل أبيض -أرشيفية

 

 

الفنانة حورية فرغلي والفنان محمد نجاتي ضيوف الإذاعة المصرية بمناسبة عيد الحب بعد غد.. للمزيد

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تبدأ إذاعة ” نغم اف ام” بث أغاني المطربة فيروز يوميًا من الساعة السابعة ونصف صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا.. للمزيد

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فيروز

 

 

الفنانة الإماراتية أحلام، الملقبة بـ”فنانة الخليج”، في ضيافة لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”.. للمزيد

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فنانة الخليج، أحلام الإماراتية

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أونا

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