الاستقرار يسود أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

ساد الاستقرار أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الاثنين, باستثناء شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم التي سجلت ارتفاعا.

وارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم 01ر0 نقطة بنسبة 1.82% لتسجل 56ر0 دولار, وكان أعلى مستوى للشهادات عند 60ر0 دولار, بينما كان أقل مستوى لها عند 53ر0 دولار.

واستقرت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي عند 85ر5 ?دولار, حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 86ر5 دولار, بينما كان ?أقل مستوى لها عند 79ر5 دولار.

كما استقرت شهادات إيداع “إيديتا” للصناعات الغذائية عند 19 ?دولارا, حيث وصل أعلى مستوى لها عند 15ر19 دولار, بينما كان أقل مستوى لها عند 78ر18 دولار.

وحافظت شهادات إيداع مؤسسة “هيرميس” على مستواها المستقر منذ فترة عند 30ر2 دولار.