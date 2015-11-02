ضبط 80 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الوادي الجديد‎

تلقي اللواء محمد اسماعيل قاسم ،مدير أمن الوادي الجديد؛ بلاغاً يفيد بضبط سيارتين نقل محملتين بكميات من السولار المدعم ؛قبل تهريبها خارج المحافظة.

وتبين قيام حملة أمنية وتموينية ،بقيادة ،رئيس مباحث المديرية و،رئيس مباحث التموين بالمديرية، أسفرت عن ضبط سيارتين نقل الاولي، محملة بـ50 طن سولار ،ومعدة للتهريب خارج المحافظة ،والبيع في السوق السوداء بمركز الفرافرة ،والسيارة الثانية محملة بـ30 طن بمركز بلاط ؛ومعدة للبيع في السوق السوداء.

تم تحريز المضبوطات ،وتحرير المحاضر اللازمة ،وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيق.