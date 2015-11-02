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ضبط 250 كجم لحوم وفراخ مجهولة المصدر وفاسدة في حملة بالوادي الجديد

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ضبط 250 كجم لحوم وفراخ مجهولة المصدر وفاسدة في حملة بالوادي الجديد ضبط 250 كجم لحوم وفراخ مجهولة المصدر وفاسدة في حملة بالوادي الجديد

أرشيفية

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بضبط كميات كبيرة من اللحوم المصنعة والدجاج والكبد، مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، في حملة بمركز الداخلة.

وذلك خلال حملة أمنية وتموينية بقيادة رئيس مباحث المديرية ورئيس مباحث بالمديرية، أسفرت عن ضبط 250 كجم لحوم مجمدة وكبدة وفراخ مصنعة وقطع من الفراخ “بانيه” وكميات من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل عدة محلات أغذية ومطاعم في حملة مكبرة بمركز الداخلة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

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