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ايران تنفي اجراء محادثات مباشرة مع واشنطن حول سوریا

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ايران تنفي اجراء محادثات مباشرة مع واشنطن حول سوریا ايران تنفي اجراء محادثات مباشرة مع واشنطن حول سوریا

نفی مساعد وزيرالخارجیة الإیرانی للشؤون العربیة والأفریقیة حسین أمیرعبد اللهیان وجود أي برنامج أو جدول أعمال للحوار المباشر بین إیران والولايات المتحدة حول الشؤون الإقلیمیة وخاصة الأزمة فی سوریا؛ مشددا علی أن معیار إیران لمستقبل سوریا هو اختیار الشعب السوری فحسب.

ونقلت وكالة أنباء إيرنا عن المسؤول الإيراني قوله ” إنه لیس هناك أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة حول الشؤون الإقلیمیة والأزمة السوریة، مؤكدا أن السلطات العلیا في البلاد لم تفوض وزارة الخارجیة بذلك .

وأکد في الوقت ذاته أن الحوار مع الأعضاء الأربعة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لمتابعة الحل السیاسي في سوریا هو محل اهتمام طهران ، ومدرج علی جدول الأعمال، مشيرا إلى أن هذا یأتي ضمن السیاسة العامة لبلاده.

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