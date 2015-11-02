أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر -
السفيرة عزيزة - الإعلامية /نهى عبد العزيز ... إختلاف الفصول والإكتئاب الصيفي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع ليلى عمر - السبت 8-4-2017 -
الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

68 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

Google+ Print
68 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 68 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

خصص الاتحاد الأوروبي 68 مليون يورو كمنحة لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك لمعالجة القضايا الأساسية في قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في ، وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتي ساهمت بقرض قدره حوالى 70 مليون يورو، وسيوفر البنك الدولي قرضا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لهذا المشروع.

وتعد زيادة الاستخدام المنزلي للغاز الطبيعي من خلال توصيل الغاز الطبيعي من الأولويات الحالية التي حددتها مصر.

وقالت الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية ونائبة الرئيس بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعماً لحوالي ثمانمائة ألف من الأسر الفقيرة ، مما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف توصيل الغاز للنصف، وذلك لتخفيف حدة الأعباء المالية على هذه الأسر. كما سيساعد المشروع على التغيير لاستهلاك الغاز الطبيعي ، ويسعى إلى خلق فرص عمل وتقديم خدمات للمواطنين .

وأوصفت موجريني، في كلمتها عقب توقيع اتفاقية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الاتفاقية بأنها تعد في غاية الأهمية ، في الوقت الحالي حيث إن المجتمع الدولي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن التغير المناخي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في شهر ديسمبر المقبل في باريس. مما سيوفر دعماً كبيراً لمصر للتقدم نحو طاقة صديقة للبيئة ومما سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما سيدعم الاتحاد الأوروبي من خلال هذا المشروع الإصلاحات المؤسسية اللازمة في قطاع الغاز لضمان التطوير المستدام في هذا القطاع.

ويمثل هذا الدعم المؤسسي استمرار مساعدات الاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز إصلاح قطاع الطاقة في مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية