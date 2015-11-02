عبد الفضيل لـ في الجول ردا على اتحاد الكرة: لم أتقدم بأي شكوى ضد الأهلي

أكد شريف عبد الفضيل مدافع النادي الأهلي السابق إنه لم يتقدم بأي شكوى ضد النادي الأهلي ردا على قرار اتحاد الكرة.

واستغنى الأهلي عن عبد الفضيل وجدو قبل انطلاق الموسم، رغم تجديد تعاقد اللاعبين في الصيف لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأكدت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة قدم على تقديم الثنائي جدو وعبد الفضيل شكوى ضد النادي الأهلي.

قبل أن يكشف الموقع الرسمي لاتحاد الكرة يوم الاثنين عن رفض شكوى ثنائي الأهلي. (طالع التفاصيل).

ولكن كل ذلك ليس له وجود من الأساس حسبما أشار عبد الفضيل.

وقال عبد الفضيل لـFilGoal.com: "استغرب جدا جدا مما أعلنه اتحاد الكرة المصري".

وأوضح "لم أتقدم بأي شكوى من الأساس ضد الأهلي!".

وأتم "فكيف يخرج قرار برفض شكوى أنا لم أتقدم بها من الأساس".

وكانت إدارة الأهلي أرسلت خطابا لاتحاد الكره في 10 أكتوبر الماضي تخطره بإنهاء التعاقد مع اللاعبين وأرفقت في خطابها شيكات بالدفعات المنصوص عليها في العقد، مخصوما منها نسبة المشاركة مستندين لنص المادة 11 البند الـ17.