حوار إبراهيم عبد الخالق عن – حلم منتظر مع الزمالك.. ولماذا كان سينضم للأهلي

لماذا كان سينضم إبراهيم عبد الخالق للأهلي في وقت سابق قبل تأكيده بأنه يشجع الزمالك؟ وما هو حلمه الذي يتمنى تحقيقه مع الفريق الأبيض؟ وما هو رده إنه لن يكون إضافة للفريق بسبب كبر سنه؟ كل هذا يرد عليه لاعب خط وسط الفرسان.

وأجرى عبد الخالق حوارا مع الموقع الرسمي للزمالك وينقله FilGoal.com وكل ما يلي على لسانه.

لماذا كان سينضم للأهلي

"أنا زمالكاوي قبل أن أنضم للنادي وأعرف كل شيء عنه بحكم متابعتي له وحبي له لذلك فأنا أتعامل كأنني أحد أبنائه ولست مجرد لاعب جاء ليقضي موسما أو اثنين ويحقق بطولة ويستفيد ماليا ثم يرحل".

"أنا أتيت للزمالك لأحقق حلما طال انتظاره وهذا كلام حقيقي وليس مجرد شعار وشعرت بسعادة شديدة وأنا أحصد أول ألقابي مع الفريق بعد انضمامي له بأيام".

"أنا الآن لاعب في الزمالك ولا أرغب في الحديث عن الفريق المنافس، لكن ليس معنى إنني كنت قريبا من الانتقال له إنني لا أشجع الزمالك أو لا أنتمي له".

"حين تفاوض الأهلي معي لم يفاوضني الزمالك، لكن عندما تحدث معي مرتضى منصور وقعت على الفور بدون أن أرى ماذا كتب لي في العقد".

"وتنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي لدى سموحة من أجل الانتقال للزمالك فاللعب لهذا النادي أغلى من كنوز الدنيا وليس هناك أكثر من ذلك لأبرهن به على حبي لهذا النادي".

"كنت سألعب للزمالك بأي طريقة طالما كانت هناك مفاوضات لضمي، لكن لا أنكر أن وجود أحمد حمودي وطارق حامد جعلني أوافق دون تردد".

"كما أن طارق حامد كشف لي مزايا اللعب للزمالك وحالة الحب التي تجمع بين الجميع في الفريق والرغبة بينهم جميعا على حصد البطولات".

كبر سنه

"من يريد التحدث فليقول كيفما يشاء لكن أنا لن أتوقف عند هذا الحديث لأن حينها ستكون شائعاتهم هذه نجحت".

"أنا أركز مع الفريق وأقاتل في التدريبات من أجل تقديم أفضل ما لدي ولا أشغل بالي إطلاقا بما يتردد حولي فقد جئت للزمالك من أجل اللعب وحصد البطولات".

"بالطبع المنافسة ستكون صعبة في وجود طارق حامد وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق وعمر جابر ومعروف يوسف".

"فكل لاعب منهم قادر على قيادة فريق بأكمله فما بالك عندما يتواجدون جميعا في فريق واحد المنافسة ستكون صعبة".

"ولكن أنا قادر على منافستهم وأن أكون لاعبا أساسيا في صفوف الفريق في الفترة المقبلة".

حلم منتظر

"بالطبع خسارة السوبر في بداية الموسم أمر غير جيد لنا ولكن على الجميع ألا ينسى إننا أبطال الدوري والكأس وفقدان بطولة لن يؤثر فينا".

"على العكس تماما فهذا الأمر سيمثل دافعا كبيرا لنا في الحفاظ على لقب الدوري والكأس وتحقيق الحلم المنتظر بالتأهل لكأس العالم للأندية".

"أؤمن بأن الفريق قادر على مواصلة حصد البطولات في ظل وجود مجموعة مميزة من اللاعبين وقادرون على عبور الأزمة الحالية".

"أي مباراة سنخوضها سنفوز بها إذا كان اللاعبون في يومهم فلن يستطيع أي شخص الوقوف في طريقهم وسيحصدون الأخضر واليابس وعلى الجماهير أن تساند اللاعبين والإدارة".