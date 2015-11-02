رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: حل أزمة ميدو.. ويقود التدريبات يوم الأربعاء

كشف محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي عن حل أزمة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق، والذي سيقود التدريبات يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن ميدو التقدم باستقالته من تدريب نادي الإسماعيلي على خلفية الخسارة أمام الداخلية بهدف مقابل لاشيء في الدوري المصري. (طالع التفاصيل).

مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة محمد أبو السعود رفض الاستقالة مؤكدا تمسكه بميدو كمدير فني للفريق. (طالع التفاصيل).

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "تحدثت مع ميدو، وانتهى الأمر تماما".

وأوضح "هذا تأثير الخسارة ليس أكثر، ولكن الدوري لايزال طويلا. وهو شعر بالغضب من هجوم قلة من الجماهير عليه بعد الخسارة من الداخلية".

وواصل مضيفا "سيقود أشرف خضر مران غدا الثلاثاء، وسيتواجد ميدو مع الفريق بداية من يوم الأربعاء قبل السفر إلى الإسكندرية يوم الخميس".

ويلعب الإسماعيلي مع حرس الحدود يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري، ثم مع الاتحاد يوم الخميس 12 نوفمبر في الإسكندرية.