بالصور - قراران من الإسماعيلي ضد لجنة الحكام بعد خسارة الداخلية

قرر نادي الإسماعيلي بشكل رسمي تقديم احتجاج ضد الحكم محمد حنفي الذي أدار لقاء الفريق ضد الداخلية إلى جانب المطالبة بإبعاد عصام عبد الفتاح من منصبه كمشرف على لجنة الحكام.

الإسماعيلي خسر من الداخلية بهدف مقابل لاشيء في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وشهدت أحداث المباراة إثارة كبيرة وخصوصا في اللحظات الأخيرة.

ركلة جزاء غير محتسبة لمحمود عبد الرازق شيكابالا واعتراض من الأخير على الحكم ثم إقرار من عصام عبد الفتاح بصحة الركلة. (طالع التفاصيل).

وأرسل نادي الإسماعيلي بيان رسمي إلى اتحاد الكرة يطالب من خلاله بإبعاد عصام عبد الفتاح.

إلى جانب المطالبة بعدم إسناد أي مباراة للإسماعيلي للحكم محمد حنفي "بسبب تعدمه عدم احتساب ركلة جزاء للفريق".

شاهد - صور بيان الإسماعيلي