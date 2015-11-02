أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر -
السفيرة عزيزة - الإعلامية /نهى عبد العزيز ... إختلاف الفصول والإكتئاب الصيفي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع ليلى عمر - السبت 8-4-2017 -
الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالصور - قراران من الإسماعيلي ضد لجنة الحكام بعد خسارة الداخلية

Google+ Print
بالصور - قراران من الإسماعيلي ضد لجنة الحكام بعد خسارة الداخلية بالصور - قراران من الإسماعيلي ضد لجنة الحكام بعد خسارة الداخلية

قرر نادي الإسماعيلي بشكل رسمي تقديم احتجاج ضد الحكم محمد حنفي الذي أدار لقاء الفريق ضد الداخلية إلى جانب المطالبة بإبعاد عصام عبد الفتاح من منصبه كمشرف على لجنة الحكام.

الإسماعيلي خسر من الداخلية بهدف مقابل لاشيء في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وشهدت أحداث المباراة إثارة كبيرة وخصوصا في اللحظات الأخيرة.

ركلة جزاء غير محتسبة لمحمود عبد الرازق شيكابالا واعتراض من الأخير على الحكم ثم إقرار من عصام عبد الفتاح بصحة الركلة. (طالع التفاصيل).

وأرسل نادي الإسماعيلي بيان رسمي إلى اتحاد الكرة يطالب من خلاله بإبعاد عصام عبد الفتاح.

إلى جانب المطالبة بعدم إسناد أي مباراة للإسماعيلي للحكم محمد حنفي "بسبب تعدمه عدم احتساب ركلة جزاء للفريق".

شاهد - صور بيان الإسماعيلي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع