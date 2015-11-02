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مرتضى منصور لـ في الجول: هذه هي الخطوة الأولى بعد قرار غرفة صناعة الإعلام

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مرتضى منصور لـ في الجول: هذه هي الخطوة الأولى بعد قرار غرفة صناعة الإعلام مرتضى منصور لـ في الجول: هذه هي الخطوة الأولى بعد قرار غرفة صناعة الإعلام

"أحب تلك المعارك".. هكذا عقب مرتضى منصور رئيس الزمالك على قرار غرفة صناعة الإعلام بمنعه من الظهور عبر شاشات القنوات المرئية والمسموعة التابعة لها.

وقال منصور لـFilGoal.com: "أنا أعشق تلك المعارك. أنا مثل اللاعب الذي يحب خوض المباريات النهائية، وهذه هي الأجواء المفضلة لي".

وكشف "سنقيم مؤتمرا صحفيا في نادي الزمالك. وسيحضر عدد كبير من القنوات الفضائية".

وأضاف "ثم بعد ذلك سندعو لعقد مؤتمر أخر يوم الخميس المقبل".

وتضم غرفة صناعة الإعلام CBC وONtv وشبكة الحياة والقاهرة والناس ودريم والمحور وصدى البلد.

ونشرت غرفة صناعة الإعلام بيانا صحفيا يتضمن قرارات الجمعية العمومية لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع. (طالع التفاصيل)

وفي أول رد فعل غادر لاعبو كرة اليد لنادي الزمالك أستوديو برنامج (مع شوبير) قبل دقائق قليلة من الظهور إعلاميا. (طالع التفاصيل)

قبل أن تصدر نقابة الصحفيين بيان تضامن تدعو من خلاله أعضاء النقابة بمقاطعة أي مؤتمرات ينظمها أو يشارك فيها رئيس الزمالك. (اقرأ بيان النقابة.. اضغط هنا)

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