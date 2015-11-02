عزمي مجاهد لـ في الجول ردا على عبد الفضيل: نعم أنت على حق بخصوص قرار اتحاد الكرة

رد عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة المصري على شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي السابق بشأن عدم تقديمه شكوى من الأساس ضد الأهلي بعد القرار الذي خرج من اتحاد الكرة.

واستغنى الأهلي عن عبد الفضيل وجدو قبل انطلاق الموسم، رغم تجديد تعاقد اللاعبين في الصيف لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأكدت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة قدم على تقديم الثنائي جدو وعبد الفضيل شكوى ضد النادي الأهلي.

قبل أن يكشف الموقع الرسمي لاتحاد الكرة يوم الاثنين عن رفض شكوى ثنائي الأهلي. (طالع التفاصيل).

وأوضح شريف عبد الفضيل لـFilGoal.com إنه لم يتقدم من الأساس بشكوى ضد الأهلي فكيف يخرج قرار مثل ذلك. (طالع التفاصيل).

وتحدث عزمي مجاهد مع FilGoal.com عن الواقعة قائلا: "بالفعل شريف عبد الفضيل على حق".

وأضاف "محمد ناجي جدو هو فقط من تقدم بشكوى ضد الأهلي. ولم يتقدم عبد الفضيل بأي شكوى ولم ننظر لأي شكوى من عبد الفضيل لأنها لم تكن موجوده من الأساس".

ونشر اتحاد الكرة على موقعه الرسمي في وقت سابق بيان صحفي يؤكد رفض شكوى عبد الفضيل ومحمد ناجي جدو.