"مكياجي" تقدم طلاء الأظافر الجديد بمزيج رائع من الألوان البراقة

إستقبلي موسم العطلات بأظافر براقة وجذابة مع إطلاق "مكياجي" لألوان طلاء الأظافر اللامعة والجديدة كليّاً من 22K. تأتي المجموعة ب24 درجة من ألوان متنوعة تنبض بالأنوثة والحيوية. وسيمنح طلاء الأظافر الجديد أظافرك لمسة ناعمة وحريرية بمجرد تطبيقه مرتين فقط دون الحاجة لوضع الطبقة العلوية لطلاء الأظافر.

يتوفر طلاء الأظافر 22K Special Effects Nail Enamel بثلاث تأثيرات لكل منها سمته الخاصة، كالمطفي المميز ليتناسب مع إطلالتك المسائية وسهراتك المميزة، و تأثير على هيئة حبات الرمل الذي يعطي بعد 3D لتضفي لمسة عفوية على إطلالتك الكاجوال، وأيضاً التأثير اللامع لإطلالة ساحرة.

تتوفر تشكيلة 22K Special Effects Nail Enamel في جميع متاجر "مكياجي" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.