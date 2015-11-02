تخلّصي من الأوردة العنكبوتية نهائيّاً

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي تسمعين فيها عن الخطوط العنكبوتية، على الرغم من وجودها لديك؛ فما هي الأوردة العنكبوتية؟ هي أوردة دموية صغيرة تظهر على شكل خطوط حمراء اللون أو زرقاء، وقد تظهر في الفخذين أو القدمين أو الكاحلين، كما قد تظهر على الوجه أيضًا. وهي تحدث نتيجة تمدّد الأوعية الدموية وزيادة حجمها، وتكون وراثيةً إلى حدّ كبير.

إليك بعض الطرق التي يمكنها أن تخلصك من الأوردة العنكبوتية التي تظهر على الوجه والساقين:

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1.بالنسبة إلى الوجه: تظهر هذه الخطوط على الوجه على شكل خطوط وردية. وقد تظهر بسبب عوامل وراثية أو بسبب التعرّض لأشعة الشمس بكثرة. فعند التعرض لأشعة الشمس يكون لها تأثير مباشر على البشرة، فتعمل على تحطيم الكولاجين، فتصبح الأنسجة ضعيفةً ومرنةً، وتتمدّد بسهولة، مما يؤدّي إلى ظهور خطوط وردية صغيرة على البشرة. لذلك، عليك الحرص على وضع واقٍ من الشمس باستمرار، مع تجديده كلّ ساعتين، مع تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، بالأخص إذا كانت هذه الأوردة وراثيةً لديك.

2.بالنسبة إلى الساقين: إنها تظهر عادةً باللون الأزرق أو الأرجواني، وتظهر بسبب عوامل وراثية، أو بسبب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، كما أنّ الحمامات الساخنة تجعلها تبرز أكثر من المعتاد؛ لأنّ الحرارة تساعد على التمدد وتجعلها تظهر بوضوح؛ فإذا كان لديك هذه الأوردة العنكبوتية، فتجنبي استخدام المياه الساخنة، وتجنبي تعريضها لأشعة الشمس، مع الاهتمام بالتقليل من الأطعمة الحارة الغنية بالبهارات والتوابل.

كما يمكنك اللجوء إلى الحلّ الأمثل للتخلص من الأوردة العنكبوتية، إذا لاحظت تكاثرها؛ وذلك عن طريق العلاج بالليزر، لأنه آمن تمامًا، ويستطيع أن يخلصك منها في غضون أسابيع، كما يمكنك إخفاء هذه الخطوط بكل سهولة بواسطة المكياج، إذا كانت هذه الخطوط غير واضحة كثيرًا، أو إذا كنت لا تملكين ميزانيةً العلاج بالليزر.

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