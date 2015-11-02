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احذري معجون الأسنان على بشرتك!

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احذري معجون الأسنان على بشرتك! احذري معجون الأسنان على بشرتك!

الإثنين 02-11-2015 18:08

هل تستخدمين معجون الأسنان موضعياً على بشرتك في حالة ظهور البقع أو الحبوب؟ فقد تشعرين بأن معجون الأسنان يحسن بشرتك ويزيل تلك الحبوب، ولكن ماذا عن آثاره الجانبية؟
يعتبر معجون الأسنان بالفعل من مضادات الجراثيم، فهو يحتوي على العديد من المكونات المطهرة المركزة، مما يجعله يزيل بعض الحبوب بالفعل، ولكن له جانب سلبي أيضاً، فقد يتسبب المعجون في قتل البكتيريا النافعة على الجلد، كما تقوم مكوناته الخاصة بالرغوة بتدمير طبقة الجلد الحساسة الأولى، مما يجعلك تعانين بعد ذلك من مشاكل البقع الحمراء والالتهابات، وبدلاً من استخدام معجون الأسنان، يمكنك تطبيق الكريمات التي تحتوي على حمض الصفصاف البارع في السيطرة على الحبوب.

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سيدتي