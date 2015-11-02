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بالصور..بدء لقاء سامح شكرى مع ممثلة الأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى

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بالصور..بدء لقاء سامح شكرى مع ممثلة الأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى بالصور..بدء لقاء سامح شكرى مع ممثلة الأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى
بدأ منذ قليل، لقاء سامح شكرى وزير الخارجية مع "فيديريكا موجريني" الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، والتى وصلت القاهرة مساء اليوم.
>اليوم السابع -11 -2015
>ويبحث شكرى وموجرينى الأوضاع فى المنطقة، خاصة سوريا وليبيا، والأراضى الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن العلاقات الثنائية التى تربط بالاتحاد الأوروبى .
>اليوم السابع -11 -2015
>ومن المقرر، أن تلتقى موجرينى غدًا بالرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل أن تلقى محاضرة بجامعة القاهرة.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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