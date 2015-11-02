بالصور..بدء لقاء سامح شكرى مع ممثلة الأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى

بدأ منذ قليل، لقاء سامح شكرى وزير الخارجية مع "فيديريكا موجريني" الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، والتى وصلت القاهرة مساء اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>ويبحث شكرى وموجرينى الأوضاع فى المنطقة، خاصة سوريا وليبيا، والأراضى الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن العلاقات الثنائية التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى .
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>ومن المقرر، أن تلتقى موجرينى غدًا بالرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل أن تلقى محاضرة بجامعة القاهرة.
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>ويبحث شكرى وموجرينى الأوضاع فى المنطقة، خاصة سوريا وليبيا، والأراضى الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن العلاقات الثنائية التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى .
>
>ومن المقرر، أن تلتقى موجرينى غدًا بالرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل أن تلقى محاضرة بجامعة القاهرة.
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