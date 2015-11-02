بالفيديو - الأفضل والأسوأ والأطرف في الأسبوع الثالث للدوري المصري

مدافع متهور كاد يكلف فريقه هدفين، تراجع عن احتساب ركلة جزاء، وحارس يخلع سرواله في أبرز لقطات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

انتهت مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري ومع تلاحم المباريات استمرت الإثارة في المسابقة ليظهر العديد من اللقطات التي رصدها FilGoal.com.

واستمرت عجلة الدوري المصري في الدوران يوم السبت بين غزل المحلة ووادي دجلة فاز بها الأخير بنتيجة 2-0.

واستكمالا لليوم ذاته أقيمت مباراة إنبي والمصري والتي انتهت بفوز البترولي 2-1، وتعادل الاتحاد أمام المقاولون بهدف لكل فريق.

وواصل سموحة نزيف النقاط أمام المقاصة بعد هزيمة الفريق الساحلي بهدفين دون رد، واختتم الزمالك مباريات يوم السبت بفوزه على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.

وافتتح طلائع الجيش مباريات يوم الأحد بالتعادل أمام أسوان بهدف لكل فريق، وكان التعادل هو سيد الموقف في مباراة الشرطة وحرس الحدود بالنتيجة نفسها.

وفاز الأهلي على بتروجيت بهدف قاتل في دقيقته المفضلة ليواصل التفوق التاريخي الذي دام لـ15 مباراة جمعت بين الفريقين، واختتمت الجولة بمباراة الإسماعيلي والداخلية والتي فاز بها الأخير ليشارك الأحمر صدارة الدوري المصري.

ويستعرض FilGoal.comالأفضل والأسوأ والأطراف في الجولة الثالثة:

أفضل لاعب

مع انطلاق الدوري المصري وانتهاء ثلاث جولات كان للاعبين الأجانب كلمة التميز حتى الأن، ففي الجولة الأولى تألق سيريل بيالا لاعب الداخلية وتألق ستانلي في الجولة الثانية وزاحمهما نانا بوكو لاعب المقاصة في الجولة الثالثة.

كانت المنافسة شرسة بين الثلاثي، لكن كفة لاعب الداخلية كانت الأثقل في الجولة الثالثة.

قدم اللاعب البوركينابي صاحب الـ19 عاما مباراة رائعة أمام الإسماعيلي استطاع من خلالها أن يسجل هدف المباراة الوحيد.

بيالا هدد مرمى محمد عواد في العديد من الفرص وشكل جبهة هجومية خطيرة بمساعدة محمد ماجد أونوش، وشارك الداخلية صدارة جدول الدوري مناصفة مع الأهلي بعد فوزه 1-0 على الدراويش بهدف الوركينابي.

أسوأ لاعب

شارك السيد فريد لاعب الإنتاج الحربي في خسارة فريقه، بعد ارتكابه أخطاء كلفتهم هدفا وانفرادا تاما.

في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، راوغ عمر جابر في الناحية اليمنى المدافع السيد فريد ثم أرسل ظهير الزمالك عرضية نتج عنها الهدف الأول للأبيض بتوقيع محمود كهربا.

وواصل السيد فريد غفوته بعد دقيقتين من خطأه في الهدف الأول بعدما سقط على أرض الملعب بشكل غريب دون أن يحتك مع أي لاعب، لينفرد مصطفى فتحي بمرمى أمير عبد الحميد لكن لاعب الزمالك سدد الكرة بجوار القائم.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفي كهربا مقابل هدف وحيد للإنتاج سجله محمود فتح الله من ركلة جزاء.

أفضل حارس

استطاع محمود المغربي حارس الداخلية أن يحافظ على نظافة شباكه للجولة الثالثة على التوالي بعد فوز فريقه أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

وتصدى المغربي لطوفان هجمات الدراويش بتسديدات شيكابالا ورأسيات مروان محسن، لكن ثبات الحارس أنهى اللقاء دون أن تهتز شباكه.

أفضل هدف

جاء أفضل أهداف الجولة الثالثة بقدم علاء علي لاعب طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بين فريقه وأسوان.

ساعة المباراة تشير للدقيقة 23، أحمد شديد يمر في الجبهة اليسرى بشكل مهاري ثم أرسل عرضية مقوسة داخل منطقة الجزاء، تسلمها علاء علي بشكل جيد ثم راوغ الدفاع وأسكن الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمود رضا.

أغرب لقطة

هي لقطة لم نعتد على رؤيتها كثيرا في كرة القدم، لكن ربما حدثت هنا لأن الدوري المصري مميزا عن غيره من الدوريات الأخرى.

في المباراة التي جمعت بين الاتحاد والمقاولون احتسب حكم المباراة ركلة جزاء على ذئاب الجبل بعد أن لمست الكرة يد محمد سمير داخل منطقة الجزاء.

لكن فجأة.. تراجع عن قراراه.

أسوأ لقطة

لم يحتسب محمد الحنفي حكم مباراة الإسماعيلي والداخلية ركلة جزاء صحيحة لصالح شيكابالا جناح الدراويش، بحسب ما أكده عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.

اللقطة هي الأسوأ لسببين، الأول هو قرار الحكم والثاني رد فعل شيكابالا غير المبرر بجذب قميص الحكم مما نتج عنه إشهار البطاقة الصفراء للاعب.

لقطة الجولة

في الدقيقة الأخيرة من عمر لقاء طلائع الجيش وأسوان، انفرد بيتر أورو لاعب وسط الفريق الصاعد للدوري المصري بمرمى عماد السيد حارس الجيش، خرج الحارس من مرماه.

لمح النيجيري تقدم الحارس ثم سدد الكرة "لوب" لكن عماد السيد أبى أن يخرج فريقه مهزوما فتعمد لمس الكرة من خارج منطقة الجزاء بيده ليخرج مطرودا ويحل أوسو كونان مهاجم الفريق ليحرس مرمى الفريق.

أطرف لقطة

قدم محمود الغرباوي حارس الداخلية شكلا جديدا في كيفية إضاعة الوقت أمام الإسماعيلي، المباراة في طريقها للانتهاء وساعة اللقاء تشير للدقيقة 81 والداخلية في طريقه لحصد الثلاث نقاط.

شَكل الإسماعيلي ضغطا كبيرا على الداخلية في اخر ربع ساعة في اللقاء، لذلك قرر الغرباوي إضاعة الوقت حتى يلتقط لاعبي فريقه بعض الأنفاس.

في اشتراك عادي بين الحارس وإمانويل بناهيني في كرة عرضية قرر الغرباوي السقوط وخلع قفازيه ولم يكتف بذلك بل خلع سرواله أيضا.