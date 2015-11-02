فرج عامر لـ في الجول: إقالة يوسف؟ إذ جئت بمورينيو في تلك الظروف ولم ينجح سأقيله

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة إن الظروف التي يوفرها داخل النادي السكندري لا توجد في أي فريق في مصر ولذلك من لا ينجح فقرار الإقالة هو الحل مهما كان الاسم.

وأعلن سموحة عن إقالة محمد يوسف من تدريب الفريق، عقب الخسارة من مصر للمقاصة في الجولة الثالثة من الدوري 2-0 اليوم السبت.

وفاز سموحة في أول مبارياته في الدوري على غزل المحلة 1-0. قبل السقوط أمام بتروجيت 3-0 ثم المقاصة.

وكشف محمد يوسف في وقت سابق لـFilGoal.com كواليس الإقالة ومكالمة الإمارات التي غيرت كل شيء. (طالع التفاصيل)

وعن الإقالة قرار فرج عامر: "لو جئت بجوزيه مورينيو في تلك الظروف التي أوفرها للنادي وفشل. سأقيله".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نوفر كل احتياجات النجاح داخل النادي من لائحة ومستحقات. ما يحدث في سموحة لا يحدث في أي فريق في مصر".

وأتم "ولذلك لن أنتظر حتى أرى فريقي يهبط. فقررت إقالة محمد يوسف مع كامل احترامي الشخصي له".

ويحتل سموحة المركز الـ12 برصيد 3 نقاط على سلم ترتيب الدوري.