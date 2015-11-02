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الطب الشرعى يفحص 5 قطع جديدة من أشلاء ضحايا حادث الطائرة الروسية

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الطب الشرعى يفحص 5 قطع جديدة من أشلاء ضحايا حادث الطائرة الروسية الطب الشرعى يفحص 5 قطع جديدة من أشلاء ضحايا حادث الطائرة الروسية
أعلن المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى، أن دار التشريح تسلمت 5 قطع جديدة من أشلاء لضحايا طائرة الركاب الروسية المنكوبة التى سقطت فى شبه جزيرة سيناء، وأنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للتعامل معها.

وأضاف المستشار الشامى، فى تصريحات اليوم الاثنين، أن إجراءات التعامل مع هذه الأشلاء البشرية تتضمن إجراء الكشف الطبى الظاهرى والتصوير الطبى لها وترقيمها، وسحب العينات اللازمة لإجراء فحوص وتحاليل الحمض النووى (دى إن إيه) وذلك فور مناظرة أعضاء النيابة العامة لها ومعاينتها.

وأشار إلى أنه فى ختام الإجراءات الطبية التي ستتخذها مصلحة الطب الشرعى فى التعامل مع تلك الأشلاء، سيتم إخطار مندوبى السفارة الروسية لدى القاهرة، لتسلمها وترحيلها، وذلك في ضوء القرار السابق للنيابة العامة إصداره بتسليم كافة جثامين وأشلاء ضحايا الطائرة المنكوبة والتى يتم فحصها بمعرفة الطب الشرعى، إلى ذويهم أو مندوب السفارة الروسية .


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