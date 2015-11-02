وزير النقل يعقد أول اجتماع مع شركة الصيانة الذاتية للطرق بعد تأسيسها

عقد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل أول اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة شركة الصيانة الذاتية بعد تاسيسها بناء على تكليف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك لاستعراض أساليب عمل الشركة والطرق التى تحتاج إلى صيانة فورية وعاجلة.

وقال وزير النقل فى تصريحات صحفية بعد الاجتماع، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء شركة للصيانة الذاتية برأس مال قدره 85 مليون جنيه تكون ملك الهيئة العامة للطرق والكبارى، وتستخدم أحداث تكنولوجيا الصيانة فى العالم والتى تعالج انهيار الطرق دون الحاجة لغلقها وتتميز بسرعة الإنجاز.

وأضاف وزير النقل ان معدات الشركة تقوم حاليا بالصيانة الجسيمة فى طرق راس غارب الغردقة والجونة والضبعة والساحل الشمالى، وأنه حينما تعمل الشركة بكامل طاقتها سوف تحدث طفرة فى صيانة الطرق يشعر بها ويستحقها المواطن المصرى.

وأكد وزير النقل أن الخمس سنوات الماضية شهدت تدهورا فى حالة الطرق بسبب إهمال الصيانة، لافتا إلى أن أولوية الوزارة فى المرحلة القادمة تتركز على الاهتمام بمنظومة الصيانة للحفاظ على موارد الدولة وأرواح المواطنين.