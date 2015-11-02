أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مفاوضات مع البنك الدولى بمليار دولار لتمويل المناطق الصناعية والمليون فدان

Google+ Print
مفاوضات مع البنك الدولى بمليار دولار لتمويل المناطق الصناعية والمليون فدان مفاوضات مع البنك الدولى بمليار دولار لتمويل المناطق الصناعية والمليون فدان
كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن وجود مفاوضات مع البنك الدولى، بقيمة نصف مليار دولار لتمويل إنشاء المناطق الصناعية، ونصف مليار أخرى لتمويل مشروع المليون والنصف مليون فدان، وذلك فى إطار المفاوضات للحصول على قرض من البنك الدولى، لتمويل مشروعات تنموية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات صحفية، أن تملك برنامجا إصلاحيا على البعدين الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الدولى يعلم ذلك جيدا، مشيرة إلى وجود إصلاحات تشريعية من بينها قوانين (التمويل متناهى الصغر، والاستثمار الموحد، وغيرها)، لافتة إلى أن البنك يساند الدولة التى تملك برنامج واضح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك