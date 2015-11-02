مفاوضات مع البنك الدولى بمليار دولار لتمويل المناطق الصناعية والمليون فدان

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن وجود مفاوضات مع البنك الدولى، بقيمة نصف مليار دولار لتمويل إنشاء المناطق الصناعية، ونصف مليار أخرى لتمويل مشروع المليون والنصف مليون فدان، وذلك فى إطار المفاوضات للحصول على قرض من البنك الدولى، لتمويل مشروعات تنموية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تملك برنامجا إصلاحيا على البعدين الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الدولى يعلم ذلك جيدا، مشيرة إلى وجود إصلاحات تشريعية من بينها قوانين (التمويل متناهى الصغر، والاستثمار الموحد، وغيرها)، لافتة إلى أن البنك يساند الدولة التى تملك برنامج واضح.