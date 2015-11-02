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كيري: رحيل «الأسد » السبيل الوحيد لإنهاء الحرب السورية

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كيري: رحيل «الأسد » السبيل الوحيد لإنهاء الحرب السورية كيري: رحيل «الأسد » السبيل الوحيد لإنهاء الحرب السورية

جون كيري

 

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن الطريق الوحيد لإنهاء الحرب في سوريا يتطلب رحيل الرئيس بشار الأسد، لكنه أكد أن واشنطن تسعى لتوسيع التعاون مع موسكو في سياق التسوية السورية.

وقال كيري في مقابلة مع قناة “مير” التابعة لرابطة الدول المستقلة، ردًا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تخطط للتنسيق مع روسيا لدى إرسال عسكريين إلى سوريا: ‘‘طبعًا، إننا نريد تنسيق خطواتنا مع روسيا، لكننا لا نريد أن نكتفي بهذا القدر فقط، بل نريد تعاونا أوسع، لكن هذا الأمر مرتبط بروسيا وبالقرارات التي تتخذها في سياق الإجراءات السياسية لإحلال السلام’’. بحسب ما ذكرته”روسيا اليوم”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور كازاخستان، اليوم الإثنين، في سياق جولته في آسيا الوسطى، أن التعاون بين الدول القوية التي تعمل طائراتها في المجال الجوي السوري أمر ضروري.

و أضاف أن ‘‘ السبيل الوحيد لإنهاء الحرب يكمن في دعوة السيد الأسد إلى عدم المقاومة لتشكيل الجديدة، إذ بإمكانه أن يساعد في ذلك لإنقاذ بلاده’’.

 

 

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