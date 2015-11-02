350 ألف جنيه لمشروعات تنمية قري شرق بولاق بالوادي الجديد‎

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، اعتماد 350 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لقري شرق بولاق الثلاث “عارف – الخرطوم – الزيان”.

وأوضح رئيس قرى شرق بولاق بمركز الخارجة، ناصر عمر، أنه تم تخصيص 160 ألف جنيه لمشروعات الكهرباء لتركيب أعمدة الإنارة بتقسيمات الشباب ومناطق التوسع العمراني بقرى “عارف، والخرطوم، وزيان”، وتخصيص 175 ألف جنيه لشراء سيارة لخدمة مشروعات تحسين البيئة بالقرى الثلاث.

وأضاف، أنه تم توريد 150 ألف جنيه كدعم إضافي لشراء معدات تمهيد طرق لخدمة القري الثلاث، و 25 ألف جنيه لدعم أثاثات مقر الوحدة المحلية لقري شرق بولاق ؛علي أن يتم إنهاء جميع هذه المشروعات،خلال شهر يونيو 2016.