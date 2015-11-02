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دراسة: عمر المرأة عند الإنجاب يؤثر في طول عمرها

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دراسة: عمر المرأة عند الإنجاب يؤثر في طول عمرها دراسة: عمر المرأة عند الإنجاب يؤثر في طول عمرها

أرشيفية

تبين لعلماء  يجرون دراسات حول الأمراض السرطانية والتغذية، أن هناك علاقة بين عمر المرأة عند انجابها المولود الأول وطول عمرها.

استمرت الدراسة التي اشترك فيها 322972 امرأة من 10 دول في العالم، 20 سنة متتالية، تم خلالها تحديد العوامل المؤثرة في طول عمر الأمهات، حسبما ذُكر بموقع روسيا اليوم.

درس العلماء في البداية في أي عمر انجبت الفتاة مولودها الأول، مع الأخذ بالاعتبار تناول المستحضرات الهرمونية الخاصة بمنع الحمل، التي يمكنها ان تؤثر في طول عمر المرأة.

واتضح لهم ان النساء اللواتي يضعن مولودهن الأول في عمر 26-30 سنة عمرهن أطول من اللواتي يصبحن أمهات في عمر أقل من 20 سنة أو بعد بلوغهن الثلاثين من العمر. وأيضا اتضح للخبراء أن ارضاع المرأة لطفلها له تأثير ايجابي في صحتها ويطيل عمرها.

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