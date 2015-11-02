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ميشيل أوباما تصل إلى قطر فى مستهل جولة بالشرق الأوسط

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ميشيل أوباما تصل إلى قطر فى مستهل جولة بالشرق الأوسط ميشيل أوباما تصل إلى قطر فى مستهل جولة بالشرق الأوسط

>وصلت سيدة أمريكا الأولى ميشيل أوباما إلى قطر، فى مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل دولتين ، وقالت وكالة الأنباء الرسمية القطرية إن زوجة الرئيسة الأمريكى وصلت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين.

وأثناء فترة وجودها فى الدوحة، ستزور ميشيل أوباما قاعدة العيديد الجوية الأمريكية بصحبة المثل الكوميدى كونان أوبراين، وتستضيف القاعدة مقر القيادة المركزية الأمريكية، وطائرات تشارك فى الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن المقرر أن تلقى ميشيل أوباما كلمة الأربعاء فى إطار مبادرة "دعوا الفتيات يتعلمن" بالقمة العالمية للابتكار فى التعليم 2015، برعاية المؤسسة القطرية التى تجتذب قادة تعليميين من المنطقة ومختلف أنحاء العالم ، ومن قطر، ستتوجه السيدة الأمريكية الأولى إلى الأردن، حيث تقوم بهذه الجولة بدون الرئيس أو ابنتيها أو أى من أفراد أسرتها.
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