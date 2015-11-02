فوج سياحي أمريكي في زيارة لآثار سوهاج‎

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وصول فوج سياحي لزيارة معبد أبيدوس بالبلينا، ويضم 24 سائحًا أمريكيًا.

وأوضح المحافظ، أن أجهزة المحافظة تسعي لجذب المزيد من الأفواج السياحية وزيادة عدد الليالي السياحية داخل المحافظة من أجل تحقيق الرواج السياحي المنشود، حيث أن سوهاج بها العديد من الأماكن السياحية والأثرية من مختلف العصور “الفرعوني، والروماني والقبطي، والأسلامي”.

تضم المنطقة الأثرية بمدينة أخميم ثروة أثرية سيتم الكشف عنها عقب الإنتهاء من أعمال التنقيب وذلك بعد نقل المقابر القديمة التي يوجد اسفلها احد اهم الاكتشافات الاثرية في العصر الحديث.

تقيم محافظة سوهاج احتفالية فنية للفنون الشعبية بمشاركة قصر ثقافة سوهاج ترحيبا بالوفد السياحي الذي يزورها ومن المتوقع زيادة عدد الأفواج السياحية التي ستزور المحافظة في الفترة القادمة ، حيث تستقبل المحافظة 30 سائح فرنسي ليكونوا في ضيافة الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج قريبا .