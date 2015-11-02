"البيت الأبيض" مهمة القوات الخاصة فى سوريا ليست قتالية ..ولدعم الشركاء

>أكد مستشار الرئيس الأمريكى ونائب مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض بن رودس - اليوم الإثنين أن مهمة القوات الخاصة الأمريكية فى سوريا ليست قتالية ، بل لتعزيز القدرات لشركاء الولايات المتحدة.

ونقل راديو( سوا) الأمريكى عن بن رودس قوله - خلال مؤتمر صحفى لمناقشة إرسال 50 جنديا أمريكيا إلى شمال سوريا " لا يمكن التكهن بكيفية تطور الأحداث، وإن كافة الاحتمالات واردة .

وأضاف المستشار الأمريكى أن هناك عمليات لإنقاذ الرهائن ، مشددا على ضرورة عدم القتال جنباً إلى جنب مع القوات الحكومية ، قائلا: "لا للقتال إلى جانب القوات المحلية، وكذلك إلى جانب المعارضة المتطرفة، إذ لايجوز زيادة قدراتهم القتالية بسبب تقديم الدعم التنظيمى والاستشارى لهم" .