بندر بن فهد: حجم السياحة العالمية مليار سائح ونصيب العرب 52 مليون

قال الدكتور بندر بن فهد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن حجم السياحة العالمية حول العالم بلغت مليار ومئة مليون سائح، بلغ نصيب الدول العربية منها 52 مليون سائح.

وأوضح الدكتور بن فهد عقب لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، أنهما بحثا سبل مواجهة تداعيات أزمات المنطقة على قطاع السياحة فى الدول العربية.

وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة فى تصريحات صحفية، إنه بحث مع الامين العام ومساعدة للشؤون الاقتصادية السفير محمد التويجرى عدد من المشكلات التى تواجه قطاع السياحة فى المنطقة العربية والتى تأثرت بسكل كبير من تطورات الأحداث فى المنطقة؛ حيث بلغت خسائر الدول العربية فى قطاع السياحة أكثر من 30 مليار دولار.

وأوضح "أننا نبحث الآن سبل تنشيط السياحة العربية البينية باعتبارها الملاذ الأمن، حيث تقوم كثير من الدول غير العربية باتخاذ قرارات حظر سفر مواطنيها الى المنطقة العربية عند وقوع اى حدث ولو بسيط فى المنطقة".

وأضاف أن الجهود تتركز حاليا حول تفعيل وتنشيط السياحة العربية البينية، بالاضافة لتفعيل السياحة العربية مع الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى.

وأشار إلى أن الدول العربية بصدد انتهاء من وضع الاستراتيجية العربية للسياحة، وسيتم اعتمادها من قبل مجلس وزراء السياحة العرب والمقرر عقدة فى 28 ديسمبر المقبل فى امارة الشارقة باعتبارها علصمة السياحة العربية لهذا العام.

وأوضح أن المنظمة تبنت العديد من البرامج لتنشيط السياحة العربية البينية، ومنها ما يتعلق بالحد من الفقر وتنمية المجتمعات المحلية من خلال اقامة لجان لتنمية السياحية المستدامة، وبرامج للحد من البطالة فى القطاع السياحى من حلال التدريب والتأهيل للعاملين بهذا القطاع، بالاضافة الى اعداد برامج للترويج والتسويق السياحى المشترك، الى جانب جذب الاستثمارات فى القطاع السياحى.

وقال إنه اطلع الامين العام على خطط ومشاريع المنظمة العربية للسياحة لتنشيط السياحة العربية البينية.

من جانبه، أشاد الامين العام للجامعة العربية بقرار مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ محمدبن راشد باستضافة مقر اقليمى للمنظمة العربية للسياحة فى ابو ظبى.

كما أشاد الأمين العام بجهود الامير سلطان بن سلمان، الرئيس الفخرى للمنظمة العربية للسياحة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى بالمملكة العربية السعودية، على كل ما تقدمة حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية للمنظمة العربية للسياحة التى حقفت الكثير من الانجازات.

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