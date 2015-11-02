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الطب الشرعي يفحص 5 قطع جديدة من أشلاء ضحايا حادث الطائرة الروسية

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الطب الشرعي يفحص 5 قطع جديدة من أشلاء ضحايا حادث الطائرة الروسية الطب الشرعي يفحص 5 قطع جديدة من أشلاء ضحايا حادث الطائرة الروسية

أول صورة للطائرة الروسية المنكوبة بسيناء

أعلن المستشار شعبان الشامي مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعي، أن دار التشريح تسلمت 5 قطع جديدة من أشلاء لضحايا طائرة الركاب الروسية المنكوبة التي سقطت في شبه جزيرة سيناء، وأنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للتعامل معها.

وأضاف المستشار الشامي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط،  أن إجراءات التعامل مع هذه الأشلاء البشرية تتضمن إجراء الكشف الطبي الظاهري والتصوير الطبي لها وترقيمها، وسحب العينات اللازمة لإجراء فحوص وتحاليل الحمض النووي (دي إن إيه)، وذلك فور مناظرة أعضاء النيابة العامة لها ومعاينتها.

وأشار إلى أنه في ختام الإجراءات الطبية التي ستتخذها مصلحة الطب الشرعي في التعامل مع تلك الأشلاء، سيتم إخطار مندوبي السفارة الروسية لدى القاهرة، لتسلمها وترحيلها، وذلك في ضوء القرار السابق للنيابة العامة إصداره بتسليم كافة جثامين وأشلاء ضحايا الطائرة المنكوبة – والتي يتم فحصها بمعرفة الطب الشرعي – إلى ذويهم أو مندوب السفارة الروسية

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