استنفار في قاعدة عسكرية أمريكية بسبب تنكر جندي في زي انتحاري

تسبب جندي أمريكي في قاعدة “فورت براج” العسكرية إلى رفع حالة تأهب قصوى، وذلك لمجيئه القاعدة العسكرية مرتديًا زي انتحاري، حيث استدعي خبراء المتفجرات ومنع الدخول والخروج من القاعدة. وفعل الجندي مزحته ضمن أجواء الاحتفالات بعيد “الهالووين”.

وقالت القيادة العامة للقاعدة أمس الأحد، 1 نوفمبر : ‘‘ذكرنا الجنود وعائلاتهم أمس “السبت” بضرورة ارتداء أزياء لائقة، وذلك بسبب محاولة شخص الحضور إلى خدمته بزي انتحاري”. وقد أعربت القيادة عن أسفها بسبب عدم جدية العسكريين وعائلاتهم إزاء هذه المسألة”. بحسب ما ذكرته “روسيا اليوم”.

وأضافت القيادة أن الحادثة وقعت الجمعة عشية عيد “الهالووين”، وكانت نتيجتها استنفار وحدة خبراء المتفجرات الذين أزالوا جميع المواد الغريبة من المكان.