مصدر بالكاف يكشف لـ في الجول: شخص واحد قادر على مساعدة صلاح ليصبح أفضل لاعب إفريقي

شخص واحد فقط هو القادر على زيادة فرص محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ليصبح أول مصري يتوج بها بعد أيقونة الأهلي محمود الخطيب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الاثنين عن قائمة تضم 10 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا (طالع التفاصيل).

وسيكون التصويت عن طريق قادة ومدربين المنتخبات الإفريقية حيث سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية في السابع من شهر يناير المقبل.

وتحدث مصدر مسؤول بالكاف لـFilGoal.com رفض ذكر اسمه قائلا:"شخص واحد فقط قادر على مساعدة صلاح ليصبح أفضل لاعب في إفريقيا".

وأضاف"هذا الشخص هو هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر".

وأوضح"صلاح أمامه فرصة كبيرة جدا في المنافسة تلك المرة على الجائزة خاصة في ظل تألقه مع روما لكن بشرط يجب أن يساعده كوبر".

وواصل"حتى تفوز بتلك الجائزة يجب أن يعرفك كل مدربي القارة السمراء والخبراء لذا يجب أن يهتم كوبر بذلك الأمر وأن يتحدث مع المديرين الفنيين للمنتخبات الإفريقية ويقوم بتعريفهم به أكثر".

وأتم"أي لاعب يقوم بانتداب شخص ما حتى يتحدث مع كل مدربي المنتخبات الإفريقية لتعريفهم به ولإقناعهم باختياره وهذا ما يجب أن يحدث من كوبر مع صلاح".