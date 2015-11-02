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خاص | محلل يمني لـONA: الإمارات تستعد لاجتياح تعز بمشاركة سودانية

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خاص | محلل يمني لـONA: الإمارات تستعد لاجتياح تعز بمشاركة سودانية خاص | محلل يمني لـONA: الإمارات تستعد لاجتياح تعز بمشاركة سودانية

قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبد الوهاب الشرفي، مدير مركز رصد للدراسات الديموقراطية اليمنية، إن القوات الإماراتية تستعد لاجتياح محافظة تعز للقضاء على عناصر جماعة الحوثي.

وأضاف الشرفي، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن إعلان الإمارات، مساء اليوم الأحد، عن إرسال دفعة جديدة من قواتها المسلحة لليمن، “قد يحمل معنى استبدال القوة الموجودة حاليًا بقوة جديدة بعد سحب الأولى وهذا بالطبع لا يغير كثير في حالة اقتصر الأمر على الاستبدال.”

ورجح الشرفي، أن الإمارات،  استدعت قوة أكبر مماهو موجود، تمهيدا لنيتها المشاركة بقوة إمارتية في معركة تعز، ضد الحوثيين، بمشاركة القوات السودانية، لتطهيرها من عناصر جماعة الحوثي.

وكانت دفعة الثانية،  من القوات الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ، استعدت لأداء مهامها الجديدة في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الأحد.

وتشهد محافظة تعز اليمنية، اشتباكات واسعة منذ عدة أيام، بين عناصر اللجان الشعبية وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وميليشيات جماعة الحوثي.

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أونا

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