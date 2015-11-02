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بالفيديو..أولى لقطات لطالبة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة فى بولاق الدكرور

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بالفيديو..أولى لقطات لطالبة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة فى بولاق الدكرور بالفيديو..أولى لقطات لطالبة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة فى بولاق الدكرور
شهدت مدرسة حمزة ابن عبدالمطلب التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، اليوم الاثنين، سقوط الطالبة منى سالم رمضان بالصف الثانى الثانوى من الدور الثالث وتم نقلها على الفور إلى مستشفى القصر العينى، التى أمرت بتحويلها إلى مستشفى قصر العينى الجديد.
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وأكد سالم رمضان، والد الطفلة أنه علم عن طريق اتصال من إدارة المدرسة أن ابنته تم نقلها للمستشفى إثر سقوطها من الدور الثالث.

وتابع إن ابنته لديها كسر فى الزراع وكسر فى الوجه، مضيفا: لم أتوصل حتي الآن إلى سبب الحادث “ومش هسيب حق بنتى”.

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مصر 365

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