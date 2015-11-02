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نقيب الصحفيين لـ"مانشيت": نرفض استمرار سلوك رئيس ناد الزمالك العدوانى

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نقيب الصحفيين لـ"مانشيت": نرفض استمرار سلوك رئيس ناد الزمالك العدوانى نقيب الصحفيين لـ"مانشيت": نرفض استمرار سلوك رئيس ناد الزمالك العدوانى
قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إنه للمرة الأولى تحدث تجربة العمل الموحدة بين الإعلاميين والصحفيين منذ عدة سنوات، بعد تضامن نقابة الصحفيين مع بيان غرفة صناعة الإعلام بمنع رئيس نادى الزمالك من الظهور فى قنواتها الفضائية، مؤكدا أن الأمر ليس مجرد رئيس نادى الزمالك أو أحد البرامج ولكن نحتاج لتنظيم كامل.

وأضاف خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى" "المسائلة متعلقة بظاهرة تحتاج الى تنظيم كامل ويستطيع أن يخرج والإفتاء فى كل شيء على المواطنين حتى يحبطون من هذا الكلام، وأن اول طريق لعلاج هذا أن تعترف بأن هناك مرض وعلية التوقف"، مؤكداً أن رئيس نادى الزمالك مستمر فى نفس سلوكه العدوانى وهذا مرفوض.

وطالب قلاش الرئيس عبد الفتاح السيسى من حل أزمة الصحفيين والإعلاميين، مؤكدا أن مشروع غرفة صناعة الإعلام يحتاج إلى تدخل الرئيس السيسى لتقويته، مضيفا أن التضليل الإعلامى كان من أهم أسباب ثورة 25 يناير.

بيان لـ"الصحفيين" يتضامن مع غرفة صناعة الإعلام ويدعو لمقاطعة رئيس الزمالك

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