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جمارك الطرود البريدية تحبط محاولتى تهريب قطع آثرية للدنمارك والعراق

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جمارك الطرود البريدية تحبط محاولتى تهريب قطع آثرية للدنمارك والعراق جمارك الطرود البريدية تحبط محاولتى تهريب قطع آثرية للدنمارك والعراق
أحبطت جمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة كامل الخولى محاولتى تهريب قطع أثرية، بالمخالفة لقانون حماية الآثار وتعديلاته.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم الاثنين، إنه أثناء إنهاء إجراءات أحد الطرود البريدية المصدرة إلى العراق، اشتبه أسامة عبدالظاهر رئيس قسم الحركة فى الطرد وبفتحه تبين وجود ميداليتين يشتبه أنهما أثريتين.

وأضاف المصدر أنه تم الاشتباه أيضا في أحد الطرود البريدية المصدرة إلى الدنمارك وبفتحه تبين وجود قطعتين معدنيتين بحريتين، مشيرا إلى أنه تم العرض على لجنة الآثار فأفادت بأنها قطع آثرية وأوصت بمصادرتها.

وأشار إلى أن محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرين جمركيين ومصادرة المضبوطات لصالح وزارة الدولة لشئون الآثار.

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