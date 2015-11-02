يديعوت: إسرائيل طلبت لأول مرة من واشنطن امتلاك حاملة طائرات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة لائحة بالأسلحة التى تطمح فى الحصول عليها فى إطار حزمة المساعدات الأمنية الأمريكية لها.

وأضافت الصحيفة أنه من بين الأسلحة التى طلبتها تل أبيب سربا جديدا من طائرات F-15، وحاملة طائرات حديثة، ومساعدة مالية واسعة النطاق لأنظمة الصاروخ Arrow 3 العابر للقارات.

ورفعت تل أبيب هذه المطالب لواشنطن خلال اجتماعات مغلقة عقدت على مستوى رفيع بين مسؤولين من الجانبين، وأوضحها وزير الدفاع الإسرائيلى موشى يعالون لنظيره الأمركى آشتون كارتر خلال محادثاتهما فى واشنطن الأسبوع الماضى.

وأضافت الصحيفة أن لائحة المساعدات العسكرية التى طلبتها إسرائيل، تجاوزت حجم المساعدات الأمريكية السنوية لها فى هذا المجال والتى تبلغ ثلاثة مليارات و100 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن اللائحة رفعت إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو المقررة إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

يذكر أن إسرائيل لا تمتلك أى حاملة طائرات، وهذه هى المرة الأولى التى تمتلك فيها إسرائيل حاملة طائرات، ويأتى الطلب فى أعقاب امتلاك مصر حاملتى طائرات من نوع ميسترال من فرنسا ستصل إلى المياة الإقليمية المصرية فى مارس المقبل.