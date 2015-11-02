أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر -
السفيرة عزيزة - الإعلامية /نهى عبد العزيز ... إختلاف الفصول والإكتئاب الصيفي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع ليلى عمر - السبت 8-4-2017 -
الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحكومة تضع أسعار استرشادية لـ٣٠٠ سلعة وجهاز للكشف عن البضائع المهربة

Google+ Print
الحكومة تضع أسعار استرشادية لـ٣٠٠ سلعة وجهاز للكشف عن البضائع المهربة الحكومة تضع أسعار استرشادية لـ٣٠٠ سلعة وجهاز للكشف عن البضائع المهربة
استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الاجراءات التى تتخذها وزارة المالية للحد من الواردات وحماية الصناعة المحلية والتى منها، إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية بالتعاون مع وزارتى الدفاع والداخلية والجهات الامنية، وذلك لمنع عمليات التهريب والمحافظة حقوق الخزانة العامة المتمثلة فى الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الواردات، وكذا وضع استرشادية لمكافحة ظاهرة الفواتير المزورة وتلك التى لا تعبر عن القيمة الحقيقية للسلع الواردة لحماية المنتج المحلى وقد تم وضع أسعار استرشادية وتعميمها على منافذ لأكثر من 300 سلعة أهمها (الأقمشة بكافة انواعها والملابس الجاهزة والاثاث) وقد حققت السياسة المتبعة نجاحاً كبيراً.

وشملت هذه الاجراءات تشديد الرقابة على المنافذ، حيث تم تحرير نحو عدد 8 آلاف محضر تهريب خلال العام الماضى 2014/2015، وحققت حصيلة الجمارك 22 مليار جنيه (106.5 % من الربط) لأول مرة فى تاريخها بالرغم من وجود اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول وتتزايد فى تطبيقاتها، وكذا بالرغم من الاعفاءات التى تقررها القوانين وقاربت جملتها نحو 8.8 مليار جنيه خلال عام 2014/2015.

ومن هذه الإجراءات أيضاً قرب استلام مصلحة الجمارك أجهزة حديثة للكشف بالاشعة مما يسهم فى الحد من البضائع المهربة سواء المسموح بها أوالمحظور تداولها، هذا بالاضافة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزى المصرى لربط نموذج (4) الخاص بالقيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير بما يضمن حماية الصناعة المحلية وتقدير الضريبة الجمركية على أسس حقيقية.

بالصور.. رئيس الوزراء يوجه بتكثيف حملات ضبط الأسعار وضخ مزيد من السلع الأساسية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم

«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت