الخارجية: القبض على مرتكب حادث دهس المواطن المصرى فى الكويت

أعلن السفير هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأن السلطات الكويتية ألقت القبض على مرتكب حادث دهس المواطن المصرى فى الكويت، والذى نجم عنه وفاة مواطن مصرى وإصابة اثنين آخرين، وأضاف بأنه تم توجيه تهمة القتل والسرعة والرعونة والهروب من مكان الحادث للمواطن الكويتى قائد السيارة.

ومن ناحية أخرى، أصدر وزير الخارجية سامح شكرى توجيهاته للقنصلية المصرية فى الكويت بالمتابعة الحثيثة للحادث للاطمئنان على حالة المصابين، وضمان الحصول على حقوق المواطن المتوفى وسائر المصابين.

وزارت السفيرة هويدا عصام القنصل المصرى بالكويت المصاب المصرى خلف محمد للاطمئنان عليه، مؤكدةً أن حالته تعتبر شبه مستقرة، وأن المواطن المصاب الآخر تم إسعافه وغادر المستشفى.

وتتابع القنصلية المصرية بالكويت تطورات التحقيق مع المواطنين المصريين المحتجزين على ذمة حادث المشاجرة التي تمت بين مواطنين مصريين وكويتيين، حيث علمت القنصلية أن النيابة الكويتية أفادت باعتزامها إخلاء سبيل كافة المواطنين الذى يثبت عدم مشاركتهم فى المشاجرة أو من قام بالدفاع عن نفسه مع عدم الإخلال بسلامة الأمن العام. وقد قامت القنصلية المصرية بإرسال أحد كبار المحامين المصريين لحضور التحقيقات مع المحتجزين المصريين قيد التحقيق لحين توكيل مكتب محاماة كويتى متخصص لمتابعة سير القضية إن استلزم الأمر.

من ناحية أخرى، أفاد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج بأن القنصل المصري التقت برئيس مباحث منطقة الحولى، الذى أكد على حرص الجانب الكويتى على توفير كامل الحقوق القانونية للمواطنين المصريين، والذين يعتبرهم أشقاءً للشعب الكويتى، مشيرا إلى أن القانون سيتم تنفيذه على الجميع سواء كويتيا أو مصريا، وأنه قد تم إلقاء القبض على 8 كويتيين يشتبه في إشتراكهم في المشاجرة المشار إليها.

والجدير بالذكر أن القنصلية قامت بتوكيل أحد أكبر المحامين الكويتيين متبرعاً لمباشرة قضايا التعويض الخاصة بالمواطن المتوفى والمصاب ومتابعة الحالة الجنائية للقضية.

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