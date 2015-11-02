أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دفاع إسراء الطويل: موكلتى أصيبت بصدمة بعد عرضها على دائرة إرهاب بطرة

Google+ Print
دفاع إسراء الطويل: موكلتى أصيبت بصدمة بعد عرضها على دائرة إرهاب بطرة دفاع إسراء الطويل: موكلتى أصيبت بصدمة بعد عرضها على دائرة إرهاب بطرة
قال محمد الباقر، دفاع المصورة الصحفية إسراء الطويل، إن سر بكاء موكلته فى جلسة تجديد حبسها اليوم 45 يوما على ذمة اتهامها فى القضية رقم 485 أمن دولة عليا لسنة 2014 بالانضمام لجماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، هو صدمتها من وقوفها لأول مرة أمام إحدى الدوائر المتخصصة في قضايا الإرهاب.

وأضاف "الباقر" فى تصريحات صحفية، أن جلسة تجديد حبس إسراء تحددت فجأة، وأُخطروا بموعدها ، ومكان انعقادها، مساء أمس الأحد خاصة أن القرار السابق لنيابة امن الدولة العليا باستمرار حبسها لم يذكر الدائرة التى تنظر تجديد حبسها أو موعد الجلسة .

وأشار إلى أن مدة حبس إسراء الطويل وصلت 155 يوماً فى 10 جلسات تجديدات بنيابة أمن الدولة العليا، قبل إحالتها فى الجلسة الأخيرة لنظر تجديد حبسها أمام محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء بطرة جددت اليوم - برئاسة المستشار معتز خفاجى، - حبس إسراء ، 45 يوما على ذمة التحقيق حيث عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب محاميها محمد بإخلاء سبيلها لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، تدهور حالتها الصحية وعدم وجود دليل بادانتها فى الأوراق.

وتواجه المتهمة تهما الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365