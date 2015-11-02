دفاع إسراء الطويل: موكلتى أصيبت بصدمة بعد عرضها على دائرة إرهاب بطرة

قال محمد الباقر، دفاع المصورة الصحفية إسراء الطويل، إن سر بكاء موكلته فى جلسة تجديد حبسها اليوم 45 يوما على ذمة اتهامها فى القضية رقم 485 أمن دولة عليا لسنة 2014 بالانضمام لجماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، هو صدمتها من وقوفها لأول مرة أمام إحدى الدوائر المتخصصة في قضايا الإرهاب.

وأضاف "الباقر" فى تصريحات صحفية، أن جلسة تجديد حبس إسراء تحددت فجأة، وأُخطروا بموعدها ، ومكان انعقادها، مساء أمس الأحد خاصة أن القرار السابق لنيابة امن الدولة العليا باستمرار حبسها لم يذكر الدائرة التى تنظر تجديد حبسها أو موعد الجلسة .

وأشار إلى أن مدة حبس إسراء الطويل وصلت 155 يوماً فى 10 جلسات تجديدات بنيابة أمن الدولة العليا، قبل إحالتها فى الجلسة الأخيرة لنظر تجديد حبسها أمام محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء بطرة جددت اليوم - برئاسة المستشار معتز خفاجى، - حبس إسراء ، 45 يوما على ذمة التحقيق حيث عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب محاميها محمد بإخلاء سبيلها لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، تدهور حالتها الصحية وعدم وجود دليل بادانتها فى الأوراق.

وتواجه المتهمة تهما الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.