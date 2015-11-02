فتاتان تتهمان صاحب مكتب استيراد وتصدير بالنصب عليهما فى الإسماعيلية

تلقى العقيد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة بلاغا من كلا من "ميرة . م . ع" - حاصلة على بكالويوس تجارة ومقيمة فى منطقة عرايشية مصر بدائرة قسم ثان الإسماعيلية - و" مروة . أ . ا" - حاصلة على معهد فنى تجارى ومقيمة فى الشيخ زايد بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية - اتهمتا فيه "تامر . ع . ع"- صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم بمنطقة الشيخ زايد دائرة قسم ثالث - بالنصب عليهما والحصول منهما على 60 ألف جنيه بزعم توظيفهما فى إحدى شركات البترول الأمريكية.
تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث بالواقعة
>التى اثبتت التحريات صحتها وداهمت قوة المتهم وضبطته واعترف بما جاء فى البلاغ وبالكشف الفنى علليه تبين سابقة اتهامه فى القضية 1624 جنح قسم ثالث الاسماعيلية لسنة 2010 "نصب " ومطلوب حبسه 4 سنوات و3 اشهر فى 3 قضايا "تبديد " بدائرة قسم ثالث الاسماعيلية .
>تم التحفظ على المتهم وتحرر له المحضر اللازم وباشرت معه النيابة العامة التحقيق.