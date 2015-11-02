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فتاتان تتهمان صاحب مكتب استيراد وتصدير بالنصب عليهما فى الإسماعيلية

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فتاتان تتهمان صاحب مكتب استيراد وتصدير بالنصب عليهما فى الإسماعيلية فتاتان تتهمان صاحب مكتب استيراد وتصدير بالنصب عليهما فى الإسماعيلية
ألقى رجال مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير لاتهامه بالنصب على فتاتين والحصول منهما على 60 ألف جنيه بدعوى تعيينهما فى شركة بترول أمريكية.

تلقى العقيد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة بلاغا من كلا من "ميرة . م . ع" - حاصلة على بكالويوس تجارة ومقيمة فى منطقة عرايشية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية - و" مروة . أ . ا" - حاصلة على معهد فنى تجارى ومقيمة فى الشيخ زايد بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية - اتهمتا فيه "تامر . ع . ع"- صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم بمنطقة الشيخ زايد دائرة قسم ثالث - بالنصب عليهما والحصول منهما على 60 ألف جنيه بزعم توظيفهما فى إحدى شركات البترول الأمريكية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث بالواقعة
>التى اثبتت التحريات صحتها وداهمت قوة المتهم وضبطته واعترف بما جاء فى البلاغ وبالكشف الفنى علليه تبين سابقة اتهامه فى القضية 1624 جنح قسم ثالث الاسماعيلية لسنة 2010 "نصب " ومطلوب حبسه 4 سنوات و3 اشهر فى 3 قضايا "تبديد " بدائرة قسم ثالث الاسماعيلية .
>تم التحفظ على المتهم وتحرر له المحضر اللازم وباشرت معه النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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