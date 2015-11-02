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عضو لجنة تقييم الأداء الإعلامي في ضيافة «برلمان» نصر القفاص

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عضو لجنة تقييم الأداء الإعلامي في ضيافة «برلمان» نصر القفاص عضو لجنة تقييم الأداء الإعلامي في ضيافة «برلمان» نصر القفاص

 

نصر القفاص -مقدم برنامج البرلمان

يستضيف، اليوم، برنامج البرلمان المذاع عبر فضائية أون تي في، الدكتورة هويدا مصطفى أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، وعضو لجنة رصد وتقييم الإداء الإعلامي في الانتخابات.

يناقش البرنامج مؤشرات التصويت فى المرحلة الأولى وجولة الإعادة، وتوقعات المشاركة فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

يتكون البرنامج من عدة فقرات رئيسية منها برلمان زمان ويعرض الاستجوابات التى كانت تقدم فى برلمان السابق، وفقرة مهازل البرلمان، وتذكر المشاهدين بما كان يحدث فى برلمان ماقبل الثورة وبرلمان الإخوان المنحل، وفقرة بعنوان ” طلب إحاطة” وتعرض فيها مشاكل المواطنين.

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