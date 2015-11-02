السيسي يجري لقاءات مع وسائل إعلام بريطانية قبل زيارته للندن

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدة لقاءات مع عدد من وسائل الإعلام البريطانية، تضمنت حوارًا صحفيًا مع صحيفة الديلي تليجراف، ولقائين مع قناتيّ البي بي سي الإنجليزية والعربية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاءات الإعلامية التي أجراها السيد الرئيس تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة وسبل تنميتها وتدعيمها في مختلف المجالات، ولا سيما السياسية والاقتصادية، في ضوء الفرص الاقتصادية المتاحة التي توفرها مصر على صعيد الصناعة والاستثمار، وخاصةً في المشروعات الكبرى التي تدشنها وتنفذها الحكومة المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي إن اللقاءات تطرقت أيضاً إلى الأوضاع على الساحة الداخلية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، والتغيرات التي مرت بها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية استجابةً لإرادة الشعب المصري الذي ثار من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وهويتها الوطنية وصون الطبيعة السمحة المعتدلة للشعب المصري الذي ينبذ الإرهاب والتطرف والعنف.

استعرض الرئيس ملامح عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد تحقيقاً لتطلعات الشعب المصري الذي ينشد تحقيق التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتعزيز حقوقه وحرياته. كما تناولت اللقاءات الإعلامية للسيد الرئيس الوقوف على أهم المستجدات وآخر التطورات على الصعيد الإقليمي، حيث تم تناول سُبُل مكافحة الإرهاب والرؤية المصرية في هذا الصدد، فضلاً عن النزاعات التي تشهدها بعض دول المنطقة والتي يتعين التوصل لحلول سياسية لها، بما يحفظ سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها ويصون مقدرات شعوبها.